ファルコホールディングス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.2％増の19.1億円に伸び、通期計画の26億円に対する進捗率は5年平均の70.4％を上回る73.5％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.4％減の6.9億円に減る計算になる。 直