ミラノ・コルティナ冬季五輪は9日（日本時間10日）、スノーボード女子ビッグエアの決勝が行われ、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が合計179.00点をマークして金メダルを獲得した。村瀬は日本女子スノーボード界で史上初の金メダルという偉業を達成。海外メディアも、21歳の快挙に称賛の声を送っている。 ■「五輪の金メダルは夢」 前回の北京大会では、日本女子史上最年少の17歳3カ月で銅メダルに輝