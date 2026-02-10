札幌市中心部の喫煙制限区域について札幌市は、すすきの地区や大通公園全域まで拡大する案を公表しました。市は２０２７年の夏までには実施したいとしています。雪まつりで賑わう札幌・大通公園です。昼休みの時間帯、西５丁目を見てみると、路上でタバコを吸う人がちらほら。現在は喫煙が禁止されているエリアではありませんがー（阿部記者）「大通公園では４丁目まで喫煙制限区域でしたが、市は今後５丁目以降も制限する方