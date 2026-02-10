札幌市中心部の喫煙制限区域について札幌市は、すすきの地区や大通公園全域まで拡大する案を公表しました。これまで札幌の中心部では、西１丁目から西４丁目、北は札幌駅周辺、南はすすきの駅周辺までが喫煙禁止エリアでした。しかし、大通公園６丁目や道庁の近くなど、禁止されていないエリアで路上喫煙やポイ捨てなどの苦情が相次ぎました。市はこれらの現状を受け、喫煙制限区域を拡大しようと検討しているということです。大通