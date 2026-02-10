シンガー・ソングライターの鬼束ちひろが9日、自身のXを更新し、「26th Anniversary」をイラスト＆メッセージで伝えた。【画像】鬼束ちひろ「26th Anniversary」イラスト＆メッセージ鬼束は、2000年2月9日にシングル「シャイン」でデビュー。同年8月9日にリリースした2ndシングル「月光」でブレイクした。Xでは「26th Anniversary」を告知。イラストのビジュアルとともに「GOODBYE，THOSE DAYS，HELLO，FROM NOW ON，THANK