タレントの北斗晶が9日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介とのロケで、雪によるトラブルに見舞われたことを明かした。【映像】北斗晶「イメチェン失敗」最新ショットに反響この日、北斗は早朝に更新したブログで「今日は新幹線に乗ってロケに行くためめっちゃ早朝」「夜まで体が持つのか心配」と明かし、移動中の車内で温かい甘酒を飲んだことを報告。「寒かった体が一気にポカポカ さすが飲む点滴」と、その効