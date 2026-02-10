9日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、15日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第14節GAME2の広島サンダーズ戦で、アリーナ献血を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 「いのちのパスプロジェクト」とは献血由来の血液が、輸血を必要とする患者さんに届くまでの一連の流れを、スポーツ競技のボールなどを