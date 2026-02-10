STU48の石田千穂（23）が10日、東京・渋谷のSpotifyO−WESTで開催されたワンマンライブ「STU48SHOWCASELIVE！1st〜5th」で、グループからの卒業を発表した。ライブは、デビューシングル「暗闇」から5枚目のシングル「思い出せる恋をしよう」をフューチャーした公演で、初期シングル表題曲やカップリング曲を含めたグループの歴史を感じられるセットリストを披露。MCで2期生の高雄さやかは、思い入れのある初期シングルの