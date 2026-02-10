自民党と閣外協力の形で連立政権を組む日本維新の会の吉村代表は、高市首相から「閣内に入ってほしい」との要請があったとした上で、これを受け入れる考えを明らかにしました。日本維新の会・吉村代表「高市総理から正式に次の内閣の改造のときには、ぜひ閣内に入ってもらいたいという要請がありました。連立政権のアクセル役になる、そして責任をもって進めていく、その観点から連立の閣内に入るべきだというふうに考えています。