自民党の国会対策委員長はきょう、衆議院選挙を受けた特別国会を今月18日に召集すると野党側に伝えました。きょう、自民党の梶山弘志国対委員長は中道改革連合の笠浩史共同国対委員長と国会内で会談し、衆議院選挙を受けて、総理大臣の指名選挙などがおこなわれる特別国会を政府が今月18日に召集する方針だと伝えました。会期は7月17日までの150日間で、初日に総理大臣指名選挙がおこなわれたあと、第2次高市内閣が発足する予定で