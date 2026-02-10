10日午前、大分県国東市の国道で、横断歩道を渡っていた高齢女性が軽トラックにはねられ、意識不明の重体になっています。警察は運転していた74歳の男を現行犯逮捕しました。 【画像をみる】事故を起こした軽トラック、信号機のない現場 現場は信号機のない横断歩道 10日午前11時前、国東市国東町鶴川の国道213号で、信号機のない横断歩道を自転車を押しながら渡っていた高齢女性が軽トラックにはねられました。女性は病院に運