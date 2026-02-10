名古屋市役所名古屋市は10日、一般会計を1兆6960億円とする2026年度当初予算案を発表した。前年度当初比4.9％増で、10年連続で過去最高額。今秋に愛知県と共催するアジア・アジアパラ競技大会の関係経費として846億円を盛り込んだ。大会の関係経費の内訳は、選手団の宿泊施設手配や運営に163億円を計上。競技の運営や用具調達に98億円、国際映像制作などに70億円、警備対策に68億円、関係者の輸送関連に60億円、競技会場の電源