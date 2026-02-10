2024年の能登半島地震や豪雨で大きな被害が出た石川県輪島市など奥能登4市町で、25年の窃盗犯認知件数が242件に上り、84件だった地震前年の2.9倍となったことが10日、県警のまとめで分かった。地震後2年連続で増加した。