早ければ来週18日にも第2次高市内閣が発足する見通しとなりました。自民党と中道改革連合の国対委員長が10日午後、国会内で会談し、自民側は、政府が衆議院選挙後の特別国会を来週18日に召集する方針であることを伝え、中道側が了承しました。自民・梶山国対委員長：きょう午前中、官房長官から国会の日程の伝達がありました。2月18日召集、7月17日までの150日間の会期でやらせていただきたいという話がありましたので、（中道に）