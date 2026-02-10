立川競輪のＦ?シリーズ「東京スポーツ杯」は１０日に２日目を迎え、１０ＲのＳ級準決勝は山崎歩夢（２０＝福島）が圧巻の突っ張り先行で快勝した。同期の岩井芯、実力者の山賀雅仁が相手の三分戦だったこのレース。自らＳを取ると「岩井さんは同期だし負けられないので」と後ろ攻めから上昇を図った岩井を突っ張り、赤板から主導権奪取。そのまま一本棒の逃げを打って別線を完封し、さらに番手の大槻寛徳も力強く振り切った。