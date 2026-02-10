OMデジタルソリューションズは2月10日、天体撮影に特化したミラーレスカメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を発表した。OM-3をベースに、センサー前方のIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化し、赤い星雲を色鮮やかに撮影できるようにした。受注生産で販売する。価格はオープンで、オンラインストアでの価格は327,800円。発売は2月27日。天体撮影に特化したミラーレスカメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」天体撮影で重要となるH