ノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒルミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒルが9日（日本時間10日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が131.1点（1回目）、134.9点（2回目）の計266.0点で銅メダルを獲得した。スイス選手と同点となり、銅メダリストが2人並ぶ異例の表彰式の光景が、海外でも話題を呼んでいる。二階堂は1回目に101メートルを飛び、6位につけた。2回目では106.5メートル