3月30日（月）放送開始予定の連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が、Mrs. GREEN APPLE 「風と町」に決定した。大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、制作統括・松園武大チーフプロデューサーからは以下のコメントが届いている。◆◆◆◼︎大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）コメントお話をいただいたこと、大変光栄に思っています。個人的に「あんぱん」に出演しながら「風、薫る」の主題歌を制作していたこと