俳優の佐藤二朗が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール贈呈式」に出席した。１９４６年に日本の映画産業の発展に寄与し、映画の楽しさを伝えることを目的に創設された同映画賞。佐藤は「爆弾」（永井聡監督）での演技が評価され、助演俳優賞を受賞した。スピーチでは「役者１人じゃ何も出来ないんで…」と原作者の呉勝浩氏や岡田翔太プロデューサーなど、作品に携わった関係者の名前