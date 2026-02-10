１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５．２９ポイント（０．１３％）高の４１２８．３８ポイントと小幅に続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。対米ドルの為替相場が２０２３年５月以来の元高水準で推移する中、海外マネーの還流も期待されている。中央銀行の中国人民銀行は１０日、人民元相場の対米ドル基準値を前日に続き元高方向へと設定した。人民銀の資金供給もプラス。人民銀は朝方、リバース