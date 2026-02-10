大阪府庁で取材に応じる日本維新の会の吉村代表＝10日午後日本維新の会の吉村洋文代表は10日、高市早苗首相から閣僚を出すよう要請があったと明らかにした。18日にも発足する第2次高市内閣の改造時が念頭にあるとみられる。吉村氏は大阪府庁で記者団に「入るべきだと考えている」と述べ、応じる意向を表明した。衆院選結果を踏まえて憲法9条改正論議を加速させるべきだとの考えも示した。国会内で首相と会談後、9日夜に電話が