―［シューフィッター佐藤靖青］― 「自分の足のサイズは26.5cm」「スニーカーなら歩きやすい」「高い靴ほど健康にいい」。そう信じて疑わない人は多いだろう。だが、その“常識”こそが、足の痛みや膝・腰の不調、慢性的な疲労感を引き起こしているかもしれない。2万人以上の足に触れ、「予約の取れないシューフィッター」として知られる佐藤靖青氏は、こう断言する。「多くの人は、靴選びを根本から間違えています」。佐藤氏は著