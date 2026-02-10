立民系ベテラン落選中道改革連合は８日投開票の衆院選で、公示前の１６７議席から４９議席に大きく減らす惨敗を喫した。党は１３日に代表選を行い、新執行部を発足させて特別国会に臨む構えだ。ベテランらが相次いで落選したことで人材は払底しており、党勢の立て直しに向けた道のりは険しい。（原新、伊福幸大）野田共同代表と斉藤共同代表は９日、記者会見し、大敗の責任を取り、代表を辞任する意向を表明した。野田氏は「何