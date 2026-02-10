2月8日、東京・秋葉原にあるAKB48劇場で上演された「手をつなぎながら」公演で、AKB48の21期研究生（郄橋舞桜、牧戸愛茉、田中沙友利、森川 優、渡邉葵心）が劇場公演デビューを飾った。本番の前にはゲネプロと取材会が行われ、レッスンでの先輩とのエピソードや、お披露目の舞台となった2025年12月の日本武道館コンサートでOGから受けた刺激などについてコメントした。◆「丸山ひなたさんがアイスクリームを買ってくださっ