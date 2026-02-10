犬が自信満々なときにみせる行動4つ 犬は言葉が話せないものの、表情や行動でポジティブな感情を伝えることがあります。愛犬の感情のバロメーターを知りたい飼い主さんも多くいるのではないでしょうか。まずは、犬が自信満々なときにみせる行動4つを見ていきます。 1.余裕のある振る舞いをみせる 心にゆとりのある犬は、どこか余裕のある振る舞いを見せるものです。周囲の音や犬の吠え声に過剰な反応をせず、落ち