10日午前、仙北市で、小屋の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと、10日午前11時ごろ、仙北市角館町岩瀬の62歳の男性が、自宅敷地内の小屋の屋根の雪下ろしをしていたところ、はしごが滑って約2メートルの高さから転落しました。男性は背骨を折る大けがをしています。県内では内陸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。県では、雪下ろし作業の際は安全な作業を心