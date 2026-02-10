愛知県豊田市の国道で、トラックなど11台が絡む事故があり2人が搬送され、そのうち1人が軽いけがをしました。 【写真を見る】11台が絡む事故 ｢トラックが突っ込んできた｣ 信号待ちをしていた車に次々と… 2人搬送 愛知･豊田市の国道 事故があったのは、愛知県豊田市駒場町の国道で、きょう午前8時ごろ「10台以上が絡む事故。トラックが突っ込んできた」と110番通報がありました。 合わせて11台が絡む事故… 警察によりますと交