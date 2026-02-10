愛知県阿久比町で、3年前に起きた強盗殺人事件の裁判。検察は無期懲役を求刑しました。 【写真を見る】“犯行は冷酷で残忍” 3年前の強盗殺人で無期懲役を求刑 40歳男の弁護側｢夜逃げの手伝いをしただけ｣と無罪主張 愛知･阿久比町 起訴状などによりますと、住居不定・無職の大谷将也被告（40）は、2023年12月、阿久比町の住宅に侵入し、住人の林治彦さん（当時52）の首を絞めて殺害したうえ、車などを奪った強盗殺人などの罪に問