キャセイパシフィック航空は、3月29日から始まる夏スケジュールで、日本路線を最大週140往復運航する。福岡〜香港線のCX512/513便を通期で毎日、CX528/529便を週2往復の週16往復とする。さらに、札幌/千歳〜香港線は7月と8月に期間増便し、週10往復とする。これにより、日本の6空港に9路線を、4月から6月は週140往復、7月と8月は同138往復、9月と10月は同133往復運航することになる。