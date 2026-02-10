令和８年２月１０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 全国的に、向こう２週間の気温は平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低