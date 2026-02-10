全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、2位だった『餃子百珍 一味玲玲』を紹介します。気軽な風情と絶品餃子の数々に楽しいが止まらない！ここには気の置けない仲間や食いしん坊の友人を誘って来たくなる。なぜなら、あっちのテーブルでは赤ら顔の年配紳士が大盛り上がりだし、そっちは食欲にまっしぐらの女子