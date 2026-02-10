井端監督の必勝起用も注目を集めていきそうだ（C）産経新聞社井端弘和監督率いる侍ジャパンに緊急事態がぼっ発している。西武は2月7日、侍ジャパンに選出された平良海馬が、「左ふくらはぎの軽い肉離れ」と診断されたと発表した。全治2〜3週間の見込みで14日から始まる侍ジャパン宮崎事前合宿への参加は厳しくなった。3月6日に初戦を迎えるWBC出場へ、黄色信号が灯っている。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレ