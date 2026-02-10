プルデンシャル生命は社員の在職中に行われた不適切行為については、全額を補償すると発表しました。プルデンシャル生命保険得丸博充新社長「多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを改めて深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」プルデンシャル生命では、社員や元社員ら107人が、顧客およそ500人から総額31億円を超える金銭をだまし取っていたことなどが確認されています。10日、行われた会見では、第三