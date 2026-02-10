《黄色系のダウンジャケットに色不明の長ズボンを着用、見た目は60歳前後で白髪交じり、自転車を使用》【写真】「競輪選手みたいだった」“自転車爆走”で恐れられていた容疑者そんな手配で行方を追われたのが“自転車通り魔男”だ。自転車で通り魔茨城県水戸市のJR水戸駅北口ロータリーで1月30日午後6時10分ごろ、自転車に乗ったまま次々と通行人の顔面を殴ったり、自転車で体当たりするなどして重軽傷を負わせ、逃走した。「