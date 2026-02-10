福井県警本部10日午前11時50分ごろ、福井県大野市の荒島岳（1523メートル）の山頂付近で、石川県の防災ヘリコプターが兵庫県在住とみられる男性の遺体を見つけた。男性はヘリで麓まで搬送され、死亡が確認された。目立った外傷はなく登山中に遭難したとみられる。福井県警によると、男性の妻から兵庫県警に「帰宅予定の夫が帰ってこない」と届け出があり、気象条件が好転した10日朝からヘリで捜索していた。