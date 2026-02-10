「阪神春季キャンプ」（１０日、宜野座）休日のこの日、１１日に行われる紅白戦の出場予定メンバーが発表された。紅組の先発は伊藤将。白組は７日のシート打撃でアピールしたドラフト５位・能登（オイシックス）が抜てきされた。近本や大山の主力選手や、日本ハムから新加入の伏見らが今キャンプ初実戦を迎える。スタメンとベンチ入りメンバーは以下の通り。【紅】（先攻・一塁ベンチ）１番・中堅高寺２番・三塁