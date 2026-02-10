NCTの新ユニット「NCT JNJM」が、23日に初ミニアルバム「BOTH SIDES」をリリースする。同日午後6時に各種グローバル音楽プラットフォームで全6曲が配信される。アルバム名と同じタイトル曲「BOTH SIDES」は、ヒップホップダンスソング。韓国の総合紙、東亜日報は10日「エネルギッシュなサウンドの上に機知に富んだボーカルとラップが絡み合い、軽快な魅力を放つ。異なる2つの魅力で、相手を引きつけようというメッセージをユーモラ