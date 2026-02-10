仕事で成功する秘訣は何か。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「人類の長い歴史を振り返ると、やりたいことにチャレンジした100人のうち、99人は失敗している。ただし、失敗する99パーセントのチャレンジは、いわば1パーセントの成功を支える土台のようなものだから、大きな価値がある」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社