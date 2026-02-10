パーク24は、タイムズクラブ会員を対象に運転免許証の返納に関するアンケート調査を実施した。本調査は、2025年8月29日から9月9日、2024年8月27日以降に入会し直近でパーク24グループのサービスを利用したタイムズクラブ会員4,927人を対象に、非公開型インターネットアンケートによって行われたもの。○60代以上の約4人に1人が返納を検討免許返納について考えたことはあるか運転免許証の返納について考えたことがある人は全体で10%