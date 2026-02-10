患者が医師と適切なコミュニケーションをするにはどうすればいいか。認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子さんは「医療分野では、医療者と患者に情報の“非対称”があるため、同じ日本語でコミュニケーションしているのにイメージの隔たりがある」という。鳥取大学医学部附属病院の武中篤病院長との対談をお届けする――。※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 21杯目』の一部を再編集したもの