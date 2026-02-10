エレメントは、全国の24歳から85歳の男女300人を対象に、「ペット医療費の地域差」に関する調査を実施した。本調査は2026年1月、インターネット調査によって行われたもの。「ペット医療費の地域差」に関する調査○年間医療費は3万円未満が約65% 一方で10万円以上も11%直近1年間で、ペットの医療費はいくらかかったか直近1年間のペット医療費は「1万円未満」が45.0%で最多。次いで「1〜3万円未満」が20.3%となり、全体の約65%が3万