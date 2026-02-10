【モデルプレス＝2026/02/10】女優の馬場ふみかが2月9日、自身のInstagramを更新。ジャケット姿を公開した。【写真】30歳女優「大人の色気すごい」胸元ざっくり大胆な姿◆馬場ふみか、素肌輝くジャケット姿披露馬場は「FETICO 2026 F／W COLLECTION」「The Contours of Grace」とウィメンズブランドによる秋冬コレクションのテーマを添え、コーディネート写真を投稿。首元にはパールがあしらわれたオフホワイトのチョーカーを付け