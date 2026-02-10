KISS OF LIFEが東京にやって来る。自由でエネルギッシュなスタンス、高い音楽的完成度、そして独自のコンテンツで注目を集めてきたKISS OF LIFEが、2026年に開催されるアジアファンミーティングツアーの一環として、日本・東京公演「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催することが決定した。【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”所属事務所S2 ENTERTAINMENTは1月27日、公式SNSを通