【モデルプレス＝2026/02/10】STU48の石田千穂が、グループを卒業することが分かった。2月10日、公式サイトにて発表された。【写真】卒業発表のSTU48人気メンバー、ミニスカで美脚スラリ◆STU48石田千穂、卒業発表サイトでは「STU48 石田千穂 卒業のご報告」とし、「本日2月10日（火）STU48 SHOWCASE LIVEにて石田千穂が卒業発表をいたしました」報告。「最終活動日・卒業公演・ファンレター受付は、日程が決まり次第お知らせいた