ヴィッセル神戸は本日（2月10日）、ホームのホームの神戸市御崎公園球技場で行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節で、韓国のFCソウルと対戦する。【写真】リンガード退団FCソウルで警戒すべき「アンデルソン」6日のJ1百年構想リーグ開幕戦では京都サンガF.C.と90分で1-1で引き分け、PK戦で4-1と勝利した神戸。ACLEはすでにノックアウトステージ進出が確定しており、リーグステージは第6節まで終え