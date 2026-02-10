グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、2026年2月12日から『シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド』(5個入･8個入)を順次販売開始する。【商品画像はこちら】苺配合率40%の『濃苺ショコラ』でホワイトショコラサンドをまるごと包んだ『シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド』〈苺配合率40%の『濃苺ショコラ』をかけた春限定仕様〉苺の季節に合わせて毎年発売している春の定番