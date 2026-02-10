【マジアベーゼ 第二形態】 受注期間：2月10日～4月8日 2027年1月 発売予定 価格：27,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「マジアベーゼ 第二形態」を2027年1月に発売する。受注期間は4月8日まで。価格は27,800円。 本製品は、アニメ「魔法少女にあこがれて」より、「マジアベーゼ」がロードエノルメとの戦いで発現