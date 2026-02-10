【書評】『教祖の履歴書もしも世界的教祖を起業家にたとえたら』／尾登雄平・著／東洋経済新報社／1980円【評者】津村記久子（小説家）美術展覧会を観に行く仕事をしている関係で宗教画はよく見るのだが、なんで同じ人物が繰り返し描かれるのだろうと考えているうちに、これはもしかしたら、現代で言うファンアートなのではと思い至った。本書を読むと、世俗的な人気を元に獲得した信者たちによって運動を維持する宗教という