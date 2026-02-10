【ファイナルファンタジーXII フラン】 受注期間：2月10日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：44,000円 スクウェア・エニックスは、フィギュア「ファイナルファンタジーXII フラン」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は44,000円。 本製品は、スクウェア・エニックス×グッドスマイルカンパニーが共同で贈る「ファイ