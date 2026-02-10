世界最大級の海賊版サイトの運営者を日本の団体が特定し、中国の広西チワン族自治区に住む40代運営者が2025年11月に摘発されていたことが公表された。その海賊版サイトは60ものドメインを使って日本の漫画などを無断で掲載し、月間のアクセス数は最大3億5000万ににのぼっていたが、1月19日までにサイトは閉鎖されたという。日本のコンテンツ、知的財産を守る活動には頭が下がるばかりだが、ある特定の分野では積極的な防衛活動が